Melikgazi Belediye Başkanlığı 5 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı 5 zabıta memuru alımı yapacak. Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan "Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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