Melis İşiten: O sözler eski eşime değildi

Uraz Kaygılaroğlu, 2014’te nikah masasına oturduğu Melis İşiten’den 2019’da boşanmıştı. Ada adında bir kızı olan eski çiftin, yılbaşını birlikte geçirmeleri, ‘Yeniden bir araya geliyorlar’ şeklinde yorumlansa da önceki gün Uraz Kaygılaroğlu’nun Gamze Okutucu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Melis İşiten’in Instagram’da paylaştığı ‘Bugün hissetiklerini unutma, unutma sana hissettirilenleri’ yazısı manidar bulundu. Bunun üzerine Melis sinirlendi ve şu açıklamayı yaptı: “Her söylediğimi çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni hikayemi kirlenmesin diye herkesten saklıyorum.”