Melis İşiten: O sözler eski eşime değildi
2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, menajeriyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Kaygılaroğlu, Gamze Okutucu ile fotoğrafını paylaşınca eski eşi İşiten de manidar bir mesaj paylaşmıştı.
14 Ocak 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Uraz Kaygılaroğlu, 2014’te nikah masasına oturduğu Melis İşiten’den 2019’da boşanmıştı. Ada adında bir kızı olan eski çiftin, yılbaşını birlikte geçirmeleri, ‘Yeniden bir araya geliyorlar’ şeklinde yorumlansa da önceki gün Uraz Kaygılaroğlu’nun Gamze Okutucu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Melis İşiten’in Instagram’da paylaştığı ‘Bugün hissetiklerini unutma, unutma sana hissettirilenleri’ yazısı manidar bulundu. Bunun üzerine Melis sinirlendi ve şu açıklamayı yaptı: “Her söylediğimi çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni hikayemi kirlenmesin diye herkesten saklıyorum.”