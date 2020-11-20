Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Melis ismidir. Peki, Melis isminin anlamı nedir? Melis ne anlama gelir? Melis'in anlamı nedir? Melis ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Melis isminin anlamı nedir? Melis ne demek?

1. Bal, tatlı şey, sevgili, can.

2. Bal arısı.

3. Çayır, çayırlık.

4. Oğul otu.

Melis isminin özellikleri

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

Aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta.Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler.

Melis isminin kökeni: Rumca







