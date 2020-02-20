Melis Kar’ın Çukur dizisindeki Sena karakteri için söylediği şarkı güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i mest etti
Geçtiğimiz haftalarda sözleri Çetin Tazeler'e, müziği kendisine ait olan "Kadın" isimli şarkısıyla müzikseverlerle buluşan güçlü vokal Melis Kar ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuk şarkıcısı olarak yer aldı.
20 Şubat 2020, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Başarılı şarkıcıyı dinleyenler arasında Dilan Çiçek Deniz de vardı. Çukur dizisinde oynadığı ‘Sena’ karakteri için yazılan şarkıyı dinlerken duygusal anlar yaşayan Dilan Çiçek, şarkıya ezbere eşlik etti. Programın yayınlanmasının ardından şarkıyı Instagram hesabında "Sena'ya ithaf edilmiş bu şarkıyı canlı olarak dinleme şansına eriştim, çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.
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