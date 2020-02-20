Başarılı şarkıcıyı dinleyenler arasında Dilan Çiçek Deniz de vardı. Çukur dizisinde oynadığı ‘Sena’ karakteri için yazılan şarkıyı dinlerken duygusal anlar yaşayan Dilan Çiçek, şarkıya ezbere eşlik etti. Programın yayınlanmasının ardından şarkıyı Instagram hesabında "Sena'ya ithaf edilmiş bu şarkıyı canlı olarak dinleme şansına eriştim, çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

İlgili Haberler Melis Kar kadınlar için söyledi



