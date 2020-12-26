Melis Sezen: İhaneti en ağır şekilde yaşadım

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Sadakatsiz’de ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen, YouTube’da ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. “Melis ile ‘Derin’i ayırt edemeyenler, dizideki karakterin yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Teyzeler gelip ‘Senin gibi güzel bir kıza hiç yakıştıramadık’ diyorlar. Evli bir adamla aşk yaşamak doğru değil. Ben de aldatıldım. Hiç beklemiyordum, en ağır şekilde yaşadım. Özgüvenim kırıldı, kendimi eksik hissettim” dedi.

'Bihter'i oynamak isterdim'

İşte Melis Sezen’in açıklamaları:

“Ergenliğimde annemle deli gibi kavga ederdik.”

Burcum; oğlak. İnatçının önde gideniyim.”

’Aşk-ı Memnu’da ‘Bihter’i oynamak isterdim. Tabii kendimi Beren Saat ile kıyaslamıyorum, o kusursuz. Lisede film projesinde ‘Aşk-ı Memnu’yu çektik. ‘Bihter’ olmuştum.”

“Sevgiliden ayrılırken hiç bahane aramam, direkt söylerim.”

“Bir çocuk, ‘Yemeğe çıkalım’ diye çok ısrar etmişti. Buluştuk, ‘Ben yemiyorum, sen ye istersen' dedi. Dumur oldum. Hemen masadan kalktım.”

Pattinson hayranı

Melis Sezen, “İngiliz oyuncu Robert Pattinson ile asansörde yalnız kalsam, İngilizceyi unuturum. Allah’tan kaçacağı bir yer yok. Artık gözlerimle ne yapabilirsem” dedi.