Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel 10 aylık ilişkilerine geçen ay son verdi. İkili o günden bu yana bir araya gelmezken son olarak Murat Dalkılıç hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı. Dalkılıç'ın Hande Erçel'in yakın arkadaşı Melis Sezen'le birliktelik yaşadığı yazıldı. Magazin dünyası bu olayı konuşurken ünlü oyuncu Melis Sezen bu aşkı yalanlayan bir açıklama yaptı.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sezen iddiaları yalanlayarak "Son günlerde Murat Dalkılıç'la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat'la çok güzel bir film çektik, o kadar... Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..." diye belirtti.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.











