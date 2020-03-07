Melis Sezen yeni imajı ile dikkat çekti
Geçen sezon Kanal D'de yayınlanan Leke adlı dizide oynayan ünlü oyuncu Melis Sezen imaj değiştirdi.
07 Mart 2020, Cumartesi 20:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Önümüzdeki hafta TRT1 ekranında başlayacak olan "Ya İstiklal Ya Ölüm" isimli mini dizide yer alan Melis Sezen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu paylaştığı son fotoğrafında saçlarındaki değişiklik ile yine çok konuşuldu. Sezen'in yeni imajı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Melis Sezen Kanal D’de yayınlanan ‘Leke’ adlı dizide, işitme engelli kardeşine hayatını adayan ‘Yasemin’i canlandırıyordu.
Melis Sezen “Geçen dönemde okulda seçmeli olarak işaret dili dersi almıştım. Çok işime yaradı” açıklamasını yapmıştı.