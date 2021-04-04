Magazin Melis Sezen'den şaşırtan itiraf: Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi

Melis Sezen'den şaşırtan itiraf: Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi

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Melis Sezen'den şaşırtan itiraf: Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar aldığı en sert tepkiyi anlatan güzel oyuncu, bunların mesleğinin getirisi olduğunu ve takılmadığını söyledi.

04 Nisan 2021, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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'Sadakatsiz' dizisinde başrolleri Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaşan Melis Sezen, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'yle röportaj yaptı.

ALDIĞI EN SERT TEPKİYİ ANLATTI 

Gerek özel hayatıyla gerek mesleki yaşantısıyla ilgili açıklamalar yapan Sezen, 'Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun? Aldığın en sert tepki neydi?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Güzel oyuncu, bu soruya "Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi ama o, 'Siyah İnci' dizisindeki rolüm yüzündendi. Şimdi sert tepkiler sosyal medyadan geliyor. Bazen Derin ve Melis'i karıştırıyor, ben gerçekten Derin'mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri..." cevabını verdi.

'DERİN KÖTÜ BİRİ DEĞİL'

Canlandırdığı Derin karakterinin kötü olmadığını düşündüğünü dile getiren Sezen, "Zaafları var ve duygularına yenik düşüyor. Kabul ediyorum, yanlış bir pozisyonda ve kötü olarak algılayacağımız biri. Ama iç dünyasında kötü değil, bile isteye kötülük yapmıyor" ifadelerini kullandı.

'YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ'

Gence'nin “Yuva yıkanın yuvası olmaz” derler. Derin tam da bunu yaşıyor" sözlerine katıldığı söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Katılıyorum, yuva yıkanın yuvası valla olmuyor! Zaten Volkan (Caner Cindoruk’un oynadığı karakter) bence ilişkisinin en başından beri hem Derin’i hem Asya’yı, “İkisini de seviyorum” diyerek aldatıyor" dedi.

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