Magazin Melis Sezen'in kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Melis Sezen'in kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

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Melis Sezen'in kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Kanal D ekranlarında her çarşamba günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Melis Sezen, dün akşam katıldığı Altın Kelebek Ödülleri’ne giydiği cesur elbiseyle damga vurmuştu. Melis Sezen’in boynuna taktığı kolyenin bedeli dudak uçuklattı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen oyuncunun taktığı kolyenin değeri ise duyanları şaşkına uğrattı. Herkes Melis Sezen'in göğüs dekoltesine dikkat çekerken oyuncunun taktığı mücevher kolyenin 34 milyon 256 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Sezen'in taktığı mücevheri daha önce de Lady Gaga ve Beyonce de kullanmıştı.


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