Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen oyuncunun taktığı kolyenin değeri ise duyanları şaşkına uğrattı. Herkes Melis Sezen'in göğüs dekoltesine dikkat çekerken oyuncunun taktığı mücevher kolyenin 34 milyon 256 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Sezen'in taktığı mücevheri daha önce de Lady Gaga ve Beyonce de kullanmıştı.



