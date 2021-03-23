Başrollerini Melis Sezen’in Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde ortalık fena karıştı. Her hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde bu hafta da çok çarpıcı olaylar ekrana gelecek. Dizinin Derin'i Melis Sezen, diziden bir sahneyi paylaşarak “Bu sefer çok fena” notunu düşerken yeni bölümle ilgili merakları da artırdı.

Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Volkan, Asya'nın evinde yine eski defterleri açıyor ancak bu kez Derin her şeyi öğreniyor.

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?





Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



