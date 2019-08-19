Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı

Plajlarda, beach kulüplerde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında da paylaşan Melis Sütşurup yakınlarına ''Sıkıntılı günler geçti, geride kaldı. Tatil, ailem ve arkadaşlarımla olmak çok iyi geldi. Beni üzen şeyleri hatırlamıyorum bile'' diyor.

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