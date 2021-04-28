Magazin Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde! Hangi karaktere hayat verecek?

Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde! Hangi karaktere hayat verecek?

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Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde! Hangi karaktere hayat verecek?

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk katılıyor.

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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tv8 ekranlarında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan Kırmızı Oda’ya otuz beşinci bölümde dahil olacak Melisa Aslı Pamuk, 'Mitra Şerifi' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra’nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuvara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır.

Mitra’nın kliniğe gelmesiyle gelişen olaylar Doktor Hanım’ı olduğu kadar izleyiciyi de derinden etkileyecek ve hikayesindeki gizem çözüldükçe sakladığı büyük sır izleyicide şaşkınlık yaratacak.


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