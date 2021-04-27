Melisa Döngel: Herkes bana küfür ediyor zaten!
Kanal D’nin iddialı dizisi 'Sadakatsizde konuk oyuncu olarak yer alan Melisa Döngel, YouTube’da yayınlanan 'Bize Kaldı' adlı programa konuk oldu.
27 Nisan 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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'Sadakatsiz'de Emir Taro Tekin’in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandıran Melisa Döngel, “Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz” dedi. Dizi takipçilerinden kötü tepkiler aldığını itiraf eden genç oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" diye konuştu.
Beyazperdede Uraz Kaygılaroğlu ile partner olmak istediğini açıklayan Melisa Döngel, "Uraz Kaygılaroğlu ile dram oynamak, buram buram ağlamak isterim" dedi.
'BANA VAKİT AYIRAN YOK'
Kalbinin boş olduğunu belirten Ünlü oyuncu, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.