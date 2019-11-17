Melisa Şenolsun yeşil kıyafetiyle hoş ötesi hoş bulundu

Atiye dizisiyle Netflix izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Melisa Şenolsun, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali’nde giydiği kıyafetiyle gündeme oturdu.

Cesur kıyafet seçimi nedeniyle gecenin en iddialı ve en çok konuşulan ismi olan güzel oyuncu, Instagram hesabından da geceye dair fotoğraflarını paylaştı.

Vücudundaki dövmeleri de ortaya çıkaran kıyafet, birçok kişi tarafından beğenilirken, Şenolsun'un bazı takipçileri tarafından da eleştirildi.

Dekolte çokluğu ve sütyen yokluğu nedeniyle eleştirilen Melisa Şenolsun'un eleştirilere kulak asmadığı, zaten kulak asacak olsa böyle bir kıyafet tercih etmeyeceği görüldü.

Atiye dizisiyle yakında ekranlara gelecek olan oyuncu, adından daha çok söz ettirecek gibi.