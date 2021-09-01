Magazin Melisa Şenolsun'dan yeni diziye yeni ev

Melisa Şenolsun'dan yeni diziye yeni ev

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Melisa Şenolsun'dan yeni diziye yeni ev

Melisa Şenolsun, hayatında radikal değişiklikler yaptı! “Masumlar Apartmanı” dizisine katılan Şenolsun, evini de değiştirerek, Cihangir’e taşındı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen’den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı. Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir’e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.

YENİ FİLM TEKLİFİ VE REKLAM ANLAŞMASI!

Yeni sezonda TRT’nin iddialı dizisi “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Şenolsun’un masasında yeni bir film teklifi ve reklam anlaşmaları da var. Mehmet Üstündağ/ Hürriyet

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