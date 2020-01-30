Melisa Şenolsun önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı The House Cafe’den çıkıyordu. Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun’un bu tarzı görenleri şaşırttı.

Hülya Avşar'a benzetilmişti

Geçtiğimiz aylarda güzelliğin portresi filminin galasına katılan oyuncu Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti.

"Onore oluyorum"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Melisa Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" açıklamasını yapmıştı.



