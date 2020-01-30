Magazin Melisa Şenolsun'u görenler şaşırdı

Melisa Şenolsun'u görenler şaşırdı

Magazin

Melisa Şenolsun'u görenler şaşırdı

Her zaman bakımlı ve şık görmeye alışkın olduğumuz Melisa Şenolsun'un sokak tarzı görenleri şaşırttı. Hakan KIRARSLAN/ POSTA

30 Ocak 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Melisa Şenolsun önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı The House Cafe’den çıkıyordu. Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun’un bu tarzı görenleri şaşırttı.

Hülya Avşar'a benzetilmişti

Geçtiğimiz aylarda güzelliğin portresi filminin galasına katılan oyuncu Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti.

"Onore oluyorum"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Melisa Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" açıklamasını yapmıştı.


İlgili Haberler
Melisa Şenolsun yeşil kıyafetiyle hoş ötesi hoş bulunduEjderha dövmeli kız

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Ocak 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Kova burcunda Yeni Ay neler getiriyor?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Irina Shayk: Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum