Magazin Melisa Sözen: Birçok şeyi sevgilim sayesinde başardım

Melisa Sözen: Birçok şeyi sevgilim sayesinde başardım

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Melisa Sözen: Birçok şeyi sevgilim sayesinde başardım

Hello dergisine röportaj veren Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlattı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Melisa Sözen, Hello dergisine röportaj verdi. Hem rock’çı Harun Tekin ile ilişkisini, hem de kendini anlattı. “Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun’un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor” dedi.

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İşte Melisa Sözen'in açıklamaları: 

  • “Hepimiz zaman zaman dışlanmışızdır. İyileşmesini beklediğimiz yaralarımız vardır. Ama ben geçmişte yaşamayı, acıları sürekli deşip onlardan beslenmeyi sevmem.”
  • “Yaş aldıkça kendime hata yapma hakkı tanımaya başladım. Asla dememeyi, kimseyi yargılamamayı öğrendim.”
  • “Heyecanlı biriyim. Hayallerimin sınırı yok. Her an her şeye sıfırdan başlayabileceğime inanıyorum.”
  • “Özgürlüğüme düşkünüm, emrivakilerden hiç hoşlanmam.”

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