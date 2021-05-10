Magazin Melisa Sözen bomba dizinin kadrosunda!

Melisa Sözen bomba dizinin kadrosunda!

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Melisa Sözen bomba dizinin kadrosunda!

Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı "Kırmızı Oda" dizisinde Alya karakteriyle seyirciyi gözyaşlarına boğan ünlü oyuncu Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar...

10 Mayıs 2021, Pazartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Oyunculuk performansıyla izleyiciyi adeta kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu. Son olarak Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı "Kırmızı Oda" dizisinde Alya karakterine can veren Melisa Sözen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde rol alacak.

Sözen 1441 Productions'un Netflix için çekeceği ünlü yazar Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı kitap uyarlamasında başrol oynayacak. Hazırlıkları süren diziyi Ertan Kurtulan yazıyor.

Bir anne kızın travmatik hikâyesini anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

Özçelik ilk gösterimi Berlin Film Festivali'nde yapılan Kaygı filmiyle adından söz ettirmişti.


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