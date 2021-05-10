Melisa Sözen bomba dizinin kadrosunda!

Oyunculuk performansıyla izleyiciyi adeta kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu. Son olarak Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı "Kırmızı Oda" dizisinde Alya karakterine can veren Melisa Sözen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde rol alacak.

Sözen 1441 Productions'un Netflix için çekeceği ünlü yazar Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı kitap uyarlamasında başrol oynayacak. Hazırlıkları süren diziyi Ertan Kurtulan yazıyor.

Bir anne kızın travmatik hikâyesini anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

Özçelik ilk gösterimi Berlin Film Festivali'nde yapılan Kaygı filmiyle adından söz ettirmişti.







