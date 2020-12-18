Melisa Sözen bu 2 şeyi yapmamaya yemin etmiş
Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle fırtına gibi esen Melisa Sözen, İbrahim Selim’in YouTube’daki programında içini döktü.
18 Aralık 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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- Yanaklarımı incelttiğimi iddia ediyorlar ama estetiğim yok. Senelerdir yanağım çöküktür. Bir tek botoks candır, yaptırıyorum. Göz altıma dolgu denedim, hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Mimik yapamadım. Zaten dolguyu cildim kabul etmedi, morardı. İşte sistem seni hep eksik ve yetersiz hissetmeye zorluyor.
- Küçükken annem beni zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende kendini kraliçe zannediyordu. O sırada ‘saçlarımı keseyim, kot giyeyim’ diyordum. Bale de yaptım, ama benlik bir şey değilmiş.
- Sevgilimin günlüğünü bulup okumuşluğum var. Eski aşklarını, acılarını yazmıştı. Artık kimsenin gerçek düşüncelerini öğrenmek istemiyorum. Bir daha yapmam, kimseye de tavsiye etmem.
- Arkadaşlar arasında lakabım; tırnakçı Melis. Elim, ayağım uzundur. Ama hırsızlık konusunda değil.
'Duyunca üzülmedim'
- Hayatımda iki kez ağır panik atak geçirdim. Orada şunu keşfettim: ‘Sadece senin başına gelmiyor. Bunu öğrenip dünyayla paylaştığında, rahatlıyorsun.’
- Cannes Film Festivali’nde ‘Kış Uykusu’ en iyi film ödülünü aldı. Jüri, en iyi kadın ödülünü de bana vermek istemiş. Ancak en iyi filme, başka ödül vermeme geleneği varmış. Bunu duyduğumda üzülmedim.
- Siber zorbalığa karşı antrenmanlıyız. Kendimizi koruyabiliriz. Ama bu şekilde büyüyen nesil psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sosyal medyada daha az vakit geçirelim. Hayat oradan ibaret değil. Birbirimize benzemek zorunda değiliz. Olduğumuz gibi güzeliz.
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