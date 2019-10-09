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Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin'i yalnız bırakmadı

Melisa Sözen ayağı sakat olmasına rağmen sevgilisini yalnız bırakmadı ve konserine gitti

09 Ekim 2019, Çarşamba 08:44
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Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin'i yalnız bırakmadı

Harun Tekin’in solisti olduğu Mor ve Ötesi önceki akşam Harbiye’de Kerki-Solfej’in organizasyonu ile senfonik konser verdi.

Rock’çının 6 yıldır aşk yaşadığı Melisa Sözen de ayağının sakat olmasına rağmen konserdeydi.

'Harun her şeyden önemli, konser ilaç gibi geldi'

Oyuncu, “Ayak kemiğimde ödeme bağlı ağrı ve sancım var. Ama Harun her şeyden önemli. Zaten konser ilaç gibi geldi” dedi.

Ali Keser/ POSTA


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