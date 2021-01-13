Bilim & Teknoloji Melitta Aroma Fresh filtre kahve makinesi inceleme

Melitta Aroma Fresh filtre kahve makinesi inceleme

Bilim & Teknoloji

Melitta Aroma Fresh filtre kahve makinesi inceleme

Melitta’nın ister kendiniz isterseniz de öğütülmüş kahveden filtre kahveler hazırlayabilen makinesi Melitta Aroma Fresh’i sizler için inceledik. Pandemi ya da normal dönemde benim gibi çok fazla kahve tüketen biriyseniz bu makine, en mutfak yardımcınız olabilir. Onur Binay/posta.com.tr

13 Ocak 2021, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Filtre kahveyi seviyorsanız ve minimum güçlükle yüksek kaliteli kahve sunabilecek bir şey istiyorsanız, Melitta AromaFresh sizin için en iyi seçim olabilir. İyi tasarlanmış, kullanımı kolay ve bakımı da basit.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Sadece 3 ampulle yılda 402 lira kâr
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Honor akıllı tartı Scale 2 fiyat ve özellikleri