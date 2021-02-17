Magazin Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

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Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 07:55 Son Güncelleme:
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Hayat Devam Ediyor isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. 

Eşi evden attı

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun son durumunu böyle anlattı:

“Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını söylemişti. Şimdi çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Tanıdıkları onu merak ediyor. Türkiye’deki ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülmüş.” 

'Akıl sağlığımı korumak tek dileğim' demişti

Teklif gelmediği için ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

"Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda ,kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri ,büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun) Miraloğlu"


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