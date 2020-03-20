Hayat Devam Ediyor adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ karakteri ile adını duyuran Meltem Miraloğlu (33), kendisini evlatlık olarak kabul eden 81 yaşındaki Patrick ile Amerika’da evlenmişti. Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun boşandığını iddia etti ve şunları söyledi:

Meltem resmen ayrıldı. Ama parasız kalınca eski eşinin yanına döndü. Hem de ‘Kardeşim’ dediği genç bir erkekle. Ama Meltem’in kardeşi Türkiye’de yaşıyor. Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu duydum. Ayrıca Meltem, Amerika’da kaçak olarak kalıyor.





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