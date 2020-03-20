Magazin Meltem Miraloğlu önce boşandı, sonra eski eşinin yanına sevgilisi ile döndü

Meltem Miraloğlu önce boşandı, sonra eski eşinin yanına sevgilisi ile döndü

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Meltem Miraloğlu önce boşandı, sonra eski eşinin yanına sevgilisi ile döndü

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle tanınan, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Meltem Miraloğlu hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

20 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Hayat Devam Ediyor adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ karakteri ile adını duyuran Meltem Miraloğlu (33), kendisini evlatlık olarak kabul eden 81 yaşındaki Patrick ile Amerika’da evlenmişti. Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun boşandığını iddia etti ve şunları söyledi:

Meltem resmen ayrıldı. Ama parasız kalınca eski eşinin yanına döndü. Hem de ‘Kardeşim’ dediği genç bir erkekle. Ama Meltem’in kardeşi Türkiye’de yaşıyor. Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu duydum. Ayrıca Meltem, Amerika’da kaçak olarak kalıyor.


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