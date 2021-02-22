Meltem Miraloğlu, psikoloğu ile aşk yaşıyor!

Geçtiğimiz hafta Meltem Miraloğlu ile 2019 yılında yaptığı ve şoke eden röportajını yayınlayan Onur Akay, Miraloğlu’nun kendi ağzından itiraflarını yayınlamış herkesin ağızlarını açık bırakmıştı. Ayrıca Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisini önce evlat edinen ve daha sonra evlenen 80 yaşındaki Amerikalı kocası Patrick tarafından sokağa atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Miraloğlu Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyurmuş, “Neden sessizlik? Çünkü daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı” mesajını paylaşmıştı.

'DIŞARIDA OLMAMASI GEREKEN BİR ADAMDI'

Miraloğlu daha sonra da bir aile ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak, “Dünyama hoş geldiniz” notuyla paylaşmıştı. Onur Akay, bu konu ile ilgili ise posta.com.tr yazarı Gizem Yetil’e şaşırtan açıklamalar yaptı ve Miraloğlu'nun babasının adını, ölüm tarihini ve fotoğrafını paylaştı. Akay, “Meltem Miraloğlu’nun babası Zeynel Abidin Miraloğlu’nun 7 Ocak’ta vefat etti. Meltem cenazeye gidememiş. Çünkü hala green kartı yok ve eğer cenaze için Türkiye’ye gelirse bir daha Amerika’ya dönemeyeceğini söyledi. Allah rahmet eylesin. Kesin ölüm nedenini bilmemekle birlikte psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorum. 3-6 ayda bir hastaneye yatırılıyordu. Dışarıda olmaması gereken bir adamdı ama bir süre tedavi gördükten sonra bırakılıyordu. Ve Meltem de babasının vefat ettiği dönem Patrick’le birlikte yaşıyordu.” dedi.

Meltem Miraloğlu’nun yeni sevgilisi ile fotoğrafını da yayınlayan Onur Akay, Miraloğlu’nun yeni paylaştığı ve bir ailenin yanında çekilmiş fotoğrafı ile ilgili şaşırtan detaylar anlattı.

"2019 yılında evlat edinme işlemleri sırasında çekilen ve Meltem Miraloğlu’nun Patrick ve John’un arasında çelikmiş fotoğrafını da ilk kez Magazin Masası’nda yayınlayan Akay, Meltem’in nerede olduğunu merak eden yüzlerce kişiden mesaj aldım ve sonunda Meltem’i buldum. Meltem Miraloğlu, önce kendisini evlat edinen ve daha sonra kendisi ile evlenen 80 yaşındaki kocası Patrick tarafından evden atılınca, Patrick’le tanışmadan kısa süre önce kendisini Amerika’da tedavi eden psikoloğu, 62 yaşındaki John’la aşk yaşamaya başladı. Daha önce boşanma işlemlerini hazırlayan ama durduran Patrick, Meltem’den boşanmak için işlemleri yeniden başlattı. Yaşadıkları eyalette ise şimdi herkes psikoloğu konuşuyor. 62 yaşındaki John, Meltem’le karlarda yuvarlanıyor ve üstü açık arabasını yıllar sonra ilk kez Meltem için çıkarmış ve Türkçe şarkı dinleyerek geziyormuş.” dedi.

Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki yeni sevgilisi psikolog John'la...

Meltem Miraloğlu kocası Patrick ve sevgilisi John'la...

Onur Akay’ın magazin Masası’nda yer alan yazısından çarpıcı bölümler:

'MELTEM ÇOCUK BAKICILIĞI YAPIYOR!'

“62 yaşındaki psikolog John, ailesi ve torunlarından çekindiği için Meltem Miraloğlu’nu, şimdilik bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi. Meltem’in iş saatleri dışında görüşüyorlar ve bu John’ın çok düşkün olduğu ailesine her şeyi anlatmasına kadar böyle sürecek ve daha sonra evleneceklermiş.” Yani Meltem, azimle Green Card almak için evlenmeye devam ediyor. Daha önce yazılarımda ve magazin programlarında yaptığım açıklamalarımda, Meltem Miraloğlu’nun Amerika’ya ilk gittiğinde New Jersey'de bir Türk gencine âşık olduğunu, orada darp edildiğini, burnunun kırıldığını, hastanelik ve mahkemelik olduğunu yazmış ve anlatmıştım.

'PSİKOLOĞU DA MELTEM’E ÂŞIK OLMUŞTU!'

Psikolog John, New Jersey'den Illinois eyaletine kaçan Meltem’e, kendisini kurtarıp evlerini açan aile tarafından ayarlanmıştı. Ancak o seanslar devam ederken psikolog John da Meltem Miraloğlu’na âşık olmuştu ve evlenmek istemişti. O dönem Meltem’e, “Psikologla evlenir misin?” diye soru sorduğumuzda, “Bana 60 yaşındaki adamı mı layık gördünüz?” diyor ve kesinlikle evlenmeyeceğini söylüyordu.

'DAHA SONRA PSİKOLOĞUNA KENDİSİ EVLENME TEKLİF ETTİ'

İşte o dönemde New Jersey'deki mahkeme işleri ile ilgilenerek kendisine seanslar yapan ve tedavi etmeye çalışan psikolog John, Meltem’in evlat edinme işlerine de yardımcı olmaya başlamıştı. John Meltem’e âşıktı ve bir baba bulduğuna o da seviniyor, ona tercüman ve avukat da ayarlamıştı. Ancak John, Meltem’in çok fazla yalan söylediğini dile getiriyordu. Meltem ise artık Patrick’in kızı olmuş onla yaşamaya başlamıştı. Kısa süre sonra 80 yaşındaki Patrick de Meltem’e âşık olup evlenmek isteyince, Meltem, kendi deyimi ile Patrick’e olta atmış ne istediğini öğrenmişti. Ancak Patrick’le evlenmeden önce John’ı aramış ve “Benimle evlenir misin?” diyerek evlenme teklifinde bulunmuştu. Meltem, “Hiç değilse 80 yaşındaki adamla evlenen kadar 60 yaşındaki adamla evlenirim.” demişti. Ancak psikolog John Meltem’in kendisine çok fazla yalan söylediğini öne sürerek, Meltem Miraloğlu’nun kendisine yaptığı evlenme teklifini reddetmişti.

PSİKOLOĞUNUN NİKÂH ŞAHİDİ OLMASINI İSTEDİ!

Meltem Miraloğlu, psikolog John’dan olumsuz yanıt alınca, artık vizesi de biteceği için Patrick’in teklifini kabul etmiş ve nikâh için gün almışlardı. Ancak Patrick önce Meltem’i evlat edindiği için kimse nikâh şahidi olmak istemiyordu ve Meltem de bu sefer yine psikoloğu John’ı arayarak, “Nikâh şahidim olur musun?” demişti. John onu da kabul etmemişti. GARSON ARKADAŞLARI DÖVDÜ! Meltem Miraloğlu’nu Amerika’da uzun süre evlerinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart ise ilk kez Magazin Masası’ndan Onur Akay’a konuştu. Çocuk bakıcılığı ile ilgili konuşan Stewart, "Gördüğüme göre çoğu Amerikalı aile, hele ki çocuklu ve hele ki hele ki bebek bekleyen aile asla sigara olayını kabul etmez. Sigara olayını gizleyerek bu ailenin yanına yerleştiğini varsayarsak, gizli gizli nereye kadar sigara içebilir. Çünkü Meltem sigara içmekten çok sigarayı yiyor. Okulunda bile sigara yüzünden kaç uyarı aldı, birebir şahidiyim. Biz onunla bir çatı altında yaşadık. Epeyce süre evimizde kaldı. Evin içinde sigara içmesini istemediğimiz için, kapı önüne çıkıp içiyordu. Çocuklu bir ailenin yanında çocuğa mı bakacak, sigara mı içecek? Bir de elinden bırakamadığı, kulağından düşüremediği telefonu var. Ben ona elinden kaçırır araba çarpar diye güvenemeyip köpeğim Cıva’yı bile emanet edemedim. Telefon yüzünden New Jersey’de çalıştığı restorandaki garson arkadaşları, dışarıdan içeriye girmiyor diye kızıp onu dövmüşlerdi." ifadelerini kullandı.



