Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncunun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

17 Ekim 2019, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
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Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Kanal D ekranlarında yayınlan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alana habere göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.

Çift kurallara harfiyen uyuyor

Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Öz oğlu babasını reddetti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.


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