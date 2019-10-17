Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncunun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor