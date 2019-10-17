Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı
'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncunun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
Kanal D ekranlarında yayınlan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alana habere göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.
Çift kurallara harfiyen uyuyor
Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.
Öz oğlu babasını reddetti
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.
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