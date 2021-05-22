Magazin Meltem Miraloğlu’dan Onur Akay’a şoke eden suç duyurusu!

Meltem Miraloğlu’dan Onur Akay’a şoke eden suç duyurusu!

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Meltem Miraloğlu’dan Onur Akay’a şoke eden suç duyurusu!

Meltem Miraloğlu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay hakkında suç duyurusunda bulundu. Miraloğlu, Akay’a karşı tedbir kararı alınması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurdu. İşte detaylar...

22 Mayıs 2021, Cumartesi 13:13 Son Güncelleme:
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Oyuncu Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KONUŞMA YASAĞI İSTEDİ

Miraloğlu, ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurarak Onur Akay hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Yayın kanalları üzerinden Meltem Miraloğlu’nun kişiliği ve aile hayatı ile ilgili Onur Akay tarafından açıklamalar yapılmakta olduğuna dikkat çekilen tedbir talebinde, ayrıca kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay’a konuşma yasağı getirilmesi istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Onur Akay, 2019 yılında Meltem Miraloğlu’nun Amerika’ya yerleşerek kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendiğini ortaya çıkarmış ve 3 yıldır magazin programlarında Miraloğlu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmış ve oyuncu ile yaptığı röportajı yayınlamıştı.

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