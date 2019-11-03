32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, ABD'de Patrick isimli 80 yaşındaki bir adamla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Bu konuyla ilgili sessizliğini uzun süredir koruyan oyuncu, hiçbir iddiaya da cevap vermemişti.





Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Miraloğlu, bir hayranının sorusunu yanıtsız bırakamadı. Soru ve cevabı 2. Sayfa'nın Instagram hesabından paylaşıldı.





Gelen "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Miraloğlu, "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını verdi.









Türkiye'de iş gelmediğinden şikayetçi olan Miraloğlu, şu anda 80 yaşındaki eşiyle beraber tüp bebek tedavisi görüyor.