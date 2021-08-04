Magazin Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a tazminat davası!

Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a tazminat davası!

Magazin

Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a tazminat davası!

Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evliliğini gündeme getiren ses sanatçısı Onur Akay’a, 50 bin dolarlık tazminat davası açtı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
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Hayat Devam Ediyor dizisinin ardından yıldızı parlayan ve daha sonra ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılından bu yana kendisi hakkında köşe yazıları yazan ve magazin programlarında evliliği hakkında çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açtı.

KONUŞMA YASAĞI DA GETİRMİŞTİ!

 Aile mahkemesine tedbir kararı alınması talebinde de bulunan Meltem Miraloğlu, Onur Akay'ın yayın kanalları üzerinden kişiliği ve aile hayatı ile ilgili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Temmuz ayında Akay'a 2 ay süreyle konuşma yasağı getirmişti. Akay, görüntülü katıldığı bir magazin programında ağzını bantlayarak konuşma yasağına tepki göstermişti.

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