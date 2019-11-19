“Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım” diyen oyuncu, gerçekleri “zamanı gelince” anlatacağını söyledi:

"Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler.

Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir. Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir.

'Yasal yollara başvuracağım'

Bu tür haberleri yapanlar, vesile ve destek olanlar ve yayınlayanlar hakkında Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak ben ve ailemin yasal yollara başvuracağımızı, RTÜK'ten yayın yasağının getirilmesini ve hakkımdaki asılsız ve mesnetsiz haberlerin sosyal medya, basın ve yayınlayan mecralardan kaldırılmasını istediğimin bilgisini kamuoyuna saygılarımla arz ederim."









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