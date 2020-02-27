Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli’nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

#Olayıngeçmişi

İSMEK görevlisi başörtülü çalışanlara hakaret ettiği öne sürülen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 3yıldan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

'Gerçekten masumum'

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Şişli ise özetle şunları söylemişti: “İSMEK bölge sorumluları ile toplantımız onlarla tanışmak, İSMEK binalarının fiziki durumu ile ilgili bilgi almak, önerileri dinlemek ve değerlendirmede bulunmak maksadıyla yapılmıştır. Giyim kuşamları ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Görev yaptığım süre boyunca başörtülü birçok personel ile birlikte çalıştım. Ancak hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda tartışmadım ve kimseyi de aşağılamadım. Gerçekten masumum.”



