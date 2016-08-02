Meme Dikleştirme ve Toparlama Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı yerçekimi, gebelik, emzirme etkileriyle sarkan memelerin yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır.

Özellikle doğum ve emzirmeler sonucunda meme derisi elastikiyetini yitirir. Meme dokusu eski dik formunu kaybeder ve meme başları oldukları yerden daha aşağı bir noktaya inerler. Bazı olgularda meme bezlerinde küçülme ve memelerin içlerinin boşalması görülür. Meme dikleştirme ameliyatlarında amaç memeye yeni bir şekil ve dik bir form kazandırmaktır. Meme başı çevresindeki koyu renkli alan (areola) geniş ise bu ameliyatla daraltılabilir. Ayrıca gebelik sonrasında meme bezleri küçültülüp içi boşaldıysa bu dikleştirme işleminde silikon meme protezleri de yerleştirilerek meme hacmi ve gerginliği arttırılabilir.

Meme dikleştirme ameliyatlarında birçok farklı teknik uygulanabilir. Uygulanacak cerrahi teknik memelerin büyüklüğüne sarkmanın derecesine, derinin elastikiyetine ve cerrahın tercihine göre değişiklik gösterir. Hafif sarkma olan kişilerde sadece memebaşı etrafında iz kalacak şekilde yapılan cerrahi girişimler yeterli olabilmektedir. Ancak daha fazla sarma olan kişilerde meme küçültme ameliyatlarında olduğu gibi meme başı çevresinde ve meme başından aşağı doğru uzanan dik bir kesi izi oluşacaktır. Nadiren ileri sarkma olan vakalarda ise meme altı kıvrımında da kesi ve dikişler gerekebilir. Bu durumda ters T şeklinde bir iz oluşacaktır. Meme dikleştirme ameliyatlarında sarkmış ve elastikiyetini yitirmiş derinin çıkartılmasının yanısıra meme bezine yeni şekil ve form vermek için birtakım toplayıcı ve asıcı dikişler konur.



