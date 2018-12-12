Meme estetiğinde 2019 trendi akıllı silikonlar olacak

Modern teknolojinin yarattığı, içinde hafızalı jel bulunan akıllı silikonlar, farklı nedenlerden dolayı göğüs ölçüsü ve şeklinden yakınan birçok kadının hayalindeki göğüs formu için 300’den fazla göğüs modeli imkânı sunmaktadır. Dik, dolgun, hacimli, sıkı, birbiriyle simetrik ve her şeyden önemlisi doğal bir içeriğe sahip doğal görünümlü göğüslerin kişinin vücuduna özel bir şekilde form ve kıvrımlarla oluşturulması akıllı silikonlar sayesinde mümkün olmaktadır.

2018’de göğüs büyütme, toparlama ve dikleştirme ameliyatlarının en sık yapılan estetik operasyonlar arasında olmasının nedeni, meme bölgesinin kadınlık figürünü belirleyen önemli bölgelerden bir olmasıdır. Cılız, hacimsiz, sarkık, düzleşmiş ve küçük göğüs ölçüleri dişilik imajıyla özdeşleşmeyen bir beden tablosu yaratmaktadır. Kişinin boyu, kilosu, göğüs kafesi şekliyle uyumlu oranlara sahip genç görünümlü meme şekli öz güvenli bir duruşun temel faktörlerindendir. Göğüslerinin oranlarından memnun olmayan kadınlar, sünger destekli sutyenlerle arzu ettikleri göğüs ölçüsünü geçici olarak yaratmaya çalışmaktadırlar.

DİYET, SARKIK MEMEYE YOL AÇIYOR

Kadınsı hatları belirleyen etmenlerden olan göğüs formunu bozan birtakım nedenler söz konusudur. Genetik yatkınlık, ergenlik çağında yaşanan hormonal düzensizlikler küçük ve cansız göğüs oluşumuna yol açabilmektedir. Sık kilo alıp vermek, gebelik ve emzirme dönemindeki kilo değişimi ise göğüs içinin boşalmasına ve cildin gevşeyip sarkmasına zemin hazırlar. Ayrıca yine sık sık yapılan diyetler de göğüs yapısını bozmaktadır.

HER KADINA ÖZGÜ GÖĞÜS TASARIMI İÇİN KRİTERLER

Göğüs büyütme, toparlama ya da dikleştirme ameliyatında her kadının beden özelliklerine özgü doğal göğüs görünümü elde etmek için göğüs, basen ve bel genişliği oranı, omuz genişliği, göğüs kafesinin içe ya da dışa doğru olma durumu, kadının boyu ve kilosu mutlaka dikkate alınmalıdır. Mesela belirgin köprücük kemiğine sahip, orta kısmı içe doğru, çıkıntılı göğüs kemiğine sahip olan kadınlarda, çökme oranı, göğüs kemiği pozisyonu ve çıkıntılara göre şekil alan silikon modeli uygulanmaktadır.

İLK GÜNKÜ DOLGUN, DİK VE DOĞAL GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Göğüs estetiği operasyonunda kullanılan akıllı silikonlar, tıbbi silikon içermektedir. Silikon içindeki jel hafızalıdır. Bu sayede ilk günkü şeklini çok uzun yıllar koruyabilmekte, bozulmamakta, memenin alacağı pozisyonların ardından tekrar eski formuna gelmektedir. 300’den fazla göğüs ölçüsü ve şekli elde edilmekte, bu da kişiye özel göğüs modellemesine imkân vermektedir. Akıllı silikonlardan önceki jenerasyonlarda çok sınırlı sayıda göğüs ölçüleri ve estetik cerrahın tecrübesinin yetersiz olduğu durumlarda top şeklinde bir görüntü elde edilmekteydi. Ancak akıllı silikonlarla yüzlerce farklı göğüs modeli elde edilirken, memenin hacim kaybı giderilmekte, asimetrik sorunlar kaldırılmakta, birbirine ideal uzaklıkta göğüsler oluşturulmakta, oluşan sarkma tersine çevrilerek dik, sıkı, doğal kıvrımlara sahip genç göğüs formları elde edilmektedir.

GÖĞÜS BÜYÜTME AMELİYATI 2 SAATTE TAMAMLANIYOR

İnsan vücuduyla alerjik reaksiyona girmeyen, dokularla uyum içinde son derece dayanıklı bir yapıya sahip bu silikonlar meme estetiği ameliyatı sırasında süt bezlerinin arkasına konularak süt vermeye ve emzirmeye engel olmamaktadır. Göğüs büyütme, toparlama ve dikleştirme ameliyatı olmak isteyenler, 18 yaşından itibaren bu operasyonu yaptırabilmektedir. İşlem genel anestezi altında ortalama 2 saatte tamamlanmakta, hasta 24-48 saat içinde taburcu edilmektedir. Yeniden oluşturulan göğüs şeklinin bozulmaması için 1 ay kadar sporcu sutyeni kullanan hasta, 2 ila 3 ayda tam olarak iyileşmekte, arzu ettiği hacimde doğal forma sahip göğüslere sahip olmaktadır.



