Göğüslerine kamera yerleştirerek neredeyse tüm New York’u dolaşan kadın kadın erkek herkesim dikkatini çekmeyi başardı.





Gizli kameraya ilk takılan, kadının güzergâhındaki bir restoranda çalışan garson oldu. Hemen ardından restoranda oturan kadının bakışları görüntülere yansıdı. Central Park’ta yürürken ise bir çiftin bakışları kadına yöneldi.





Meme muayenesinin önemli olduğunu söyleyen 29 yaşındaki kadın bir dakikalık videoyu önemli bir hatırlatma ile bitiriyor: 'Bayanlar, kendi göğüslerinizi de kontrol etmeyi unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır. '