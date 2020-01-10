Meme kanseri kadınların cinsel yaşamını etkiler mi?

Her on kişiden sekizi daha sonraki uzun süreli cinsel yaşamlarından memnun olmadığını da bildirdi.

Bu yüksek oran, üç veya daha fazla yıl önce teşhis edilenlerin de % 83'lük kısmını içeriyor.

Yani, kadınlar uzun süredir meme kanseriyle ve sonrasında bozulan cinsel istekleriyle savaşıyor.

Meme Kanseri Bakımı tarafından araştırmaya tabi tutulan 843 kişiden %94'ü cerrahi, kemoterapi, radyoterapi veya hormon tedavilerinden kaynaklanan yan etkilerin onları seks yapmayı durdurduğunu belirtiyor.

Deneklerin üçte ikiden fazlası, tedavinin cinsellik üzerindeki olası etkileri hakkında bilgilendirilmediğini ve dörtte üçü ise sağlık profesyonellerinden yeterli desteği alamadığını söyledi.

Meme Kanseri Bakımından Samia al Qadhi, günümüzde kadınlarda yaygın olarak görülen bu hastalık ve beraberinde gelen diğer cinsel sorunlar hakkında şunları söyledi:

“Araştırmadaki bu figürler, ilişkileri ve cinsel yaşamları uzun süreli ya da kalıcı olarak problemli geçen sayısız kadının gerçekliğinin rahatsız edici bir resmini çiziyor. Neredeyse her gün dramatik yaralar, saç dökülmeleri ve özel fiziksel değişikliklerle mücadele eden kadınların var olduğunu duyuyoruz. Meme kanseri tedavisi ise tüm bunların yanında çok daha travmatik ve yan etkileri görüldüğü üzere yıllarca devam edebiliyor. Bunların önüne geçilmeli.”





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