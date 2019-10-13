Meme kanserinde aşı devrimi

Lee Mercker, kanseri yenen yeni tedavinin uygulandığı ilk insan oldu

13 Ekim 2019, Pazar 13:12 Son Güncelleme:
A A
Meme kanserinde aşı devrimi

ABD Florida’da Lee Mercker’a 7 ay önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Florida'da ikamet eden Lee Mercker, Mart ayında hastalığın erken dönemlerinde teşhis konduktan sonra yeni bir aşı için klinik bir çalışmaya katılan ilk hasta oldu.

TEDAVİ ZAFERİ

ABD’nin saygın bilim merkezi Mayo Clinic’te geliştirilen bir aşıyı denemek istedi. Teşhisi kanserin ilk evresinde konulan Mercker, tedaviyi denemeye değer buldu. Vücudun bağışıklık sistemi gibi hareket eden aşı tedavisi uygulandı. 12 haftalık tedavi sonucu Mercker’ın vücudundaki kanserli hücrelerin kaybolduğu ileri sürüldü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...