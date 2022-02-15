Meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan meme kanseri, ülkemizde ve dünyada kadınların en sık yakalandığı ilk 10 kanser türü arasında birinci sırada bulunuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor.

HER 8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ RİSKİ ALTINDA

Her 8 kadından birinde görülme riski bulunan meme kanserinin tedavi yöntemi, hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Tedavi sürecinde hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı, başka sağlık sorunlarının olup olmaması gibi faktörler rol oynuyor. Tanı ve tedavi ne kadar erken olursa, diğer faktörler elimine edilirse sağ kalım oranı o kadar yükseliyor. İşte bu nedenle uzun yıllardır daha hızlı tanı/tarama yöntemleri üzerine çalışılıyor. Bu kapsamda kanser hücrelerini tarayarak otomatik bulan ve derin öğrenme analizi yapan projeler üzerinde geliştirmeler sürüyordu. Yakın zamanda TÜBİTAK'tan onay olan proje de bunlardan biri. Meme kanserinde umutlandıran projenin amacı yapay zeka ile kanser hücrelerini otomatik tespit edebilmek!

TÜBİTAK'tan onay alan Argenit’in görüntü işleme ve analiz sistemi daha doğru ve daha hızlı tanılar verilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Sistem şu şekilde işliyor:

Sistem hayata geçtiğinde hasta takibini yapan onkoloğa ve patoloğa güvenilir tarama sonuçları hızla ulaştırılacak.

Hastanın bağışıklık sisteminin tetiklenerek kanserle savaşmasına olanak sağlayan immüno terapiye olan uygunluğu yapay zeka sayesinde tespit edilerek, tedavide başarı oranı artırılacak.





PROJE SAYESİNDE MEME KANSERİNE DAHA HIZLI TANI KONABİLECEK

Proje ile meme kanserinde tedavi sürecinin sağlıklı yönlendirilmesini amaçladıklarını belirten proje ekibinin sözcüsü Biyokimya Uzmanı Burak Buyrukbilen, “Bağışıklık sistemimizi koruyan ve bir çeşit akyuvar olan lenfositlerin kanserli doku çevresinde toplanma oranı, rutin patolojide patoloğun gözlemi ile izafi olarak veriliyor. Bu tanı şekli göreceli ve tecrübeye dayalı olmakla birlikte, pahalı ve ulaşılması zor olan immünoterapi tedavisine uygun hasta seçimini zorlaştırıyor. TÜBİTAK tarafından kabul gören projemizde hızlı ve güvenilir sonucun hayati değerini bilerek tedavi sürecindeki kritik rolüne odaklandık. Amacımız standart, tekrarlanabilir, paylaşılabilir ve arşivlenebilir sonuçlarla tedavi süreçlerine katkı sağlamak. Elde edilen objektif sonuçlarla hastalar daha doğru alt gruplara ayrılabilecek ve kişiye özel tedaviler en uygun şekilde uygulanabilecek.” dedi.





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