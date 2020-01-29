Meme kanserini atlatan kadınlarda kilo alıp verme risk oluşturuyor

İsviçre'de yapılan bir araştırma, meme kanseri ameliyatından sonraki yıllarda kilo alan veya kilo veren kadınların tümörlerinin yeniden oluşma riskinin ikiye katlandığını ortaya çıkardı. Meme kanserlerinin yüzde 80 kadarı ER (östrojen reseptörü) pozitiftir, yani östrojen reseptörleri adı verilen proteinleri içerirler. Tümörler, yağ hücreleri tarafından salgılanan östrojen hormonu tarafından büyümeye başlar. Bu durum, kilo alımının neden kanserin geri dönmesine neden olduğunu açıklayabilir. Öte yandan, vücut yağını kaybetmenin neden kanseri geri getirme riskinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

Araştırma sonucunun ardından uzmanlar, yağ dokusunun kanserdeki rolünü anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. İsveç'teki araştırma, ER negatif meme kanseri olan kadınlara da baktı ve mide yağındaki değişikliklerin tekrar riski olasılığını düşürdüğünü buldu.

Meme kanseri tedavisi sırasında veya sonrasında çeşitli nedenlerle kilo alınması nadir görülen bir durum değildir. Çünkü tedavi sırasında diyetler ve yemekler değişiyor, kemoterapi ve steroidler veriliyor.

Obezite ve kanser arasında nasıl bir bağ var?

Cancer Research UK'ye göre, 20 kanser vakasının biri aşırı kilodan kaynaklanıyor. Obez olan kadınların yüzde 12'sinin, sağlıklı bir kilo aralığına sahip olan kadınlara kıyasla yüzde 9 daha fazla meme kanseri geliştireceği belirtiliyor. Bunun nedeni, yağ hücrelerinin östrojen üretmesi ve vücuttaki aşırı östrojenin kanseri tetiklemesidir. Hormon reseptörünün pozitif olması, meme kanserlerinin gelişmesini ve büyümesini sağlayabilir.

Menopozdan sonra, yumurtalıklar östrojen üretmeyi bırakır, bu nedenle vücuttaki seviyeler düşer. Ancak menopozdan sonra aşırı kilolu veya obez olan kadınların yağ hücreleri tarafından oluşturulan östrojene maruz kalma olasılığı daha yüksektir.

Aşırı kilolu veya obez olmak, kanınızdaki şeker miktarını düzenleyen insülin de dahil olmak üzere diğer hormonların seviyelerini de değiştirir. Daha yüksek insülin seviyeleri de meme kanseri de dahil olmak üzere bazı kanserlerle ilişkilendirilmiştir.

Obezite genellikle sağlıksız bir yaşam tarzı ile ilişkilidir.







