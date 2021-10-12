Meme kanseriyle mücadele için 'Önce Ben'

Meme kanseri hakkında bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ekim ayı tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 ülkenin 140’ında kadınlarda en yaygın görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtiyor. Erkeklerde görülme oranı %1’den düşük olmakla birlikte kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25’ini meme kanseri oluşturuyor. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın verileri, ülkemizde özellikle 45-54 yaş aralığında meme kanseri sıklığının daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Taşkın, erken teşhisin önemine şu sözlerle dikkat çekiyor: “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yaklaşık olarak 8 kadından birinin, hayatının bir döneminde kapısını çalıyor. Sık görülmesine rağmen, erken evrede saptanan meme kanserinin tedavisi mümkün olabiliyor.”

Ülkemizde meme kanserine dair bilinci ve farkındalığı artırıp rutin kontrollerin önemine dikkat çeken “Önce Ben” sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçiren Siemens Healthineers’in Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Meme kanseri, ne yazık ki dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünyadaki en yaygın kanser türü ve 2020 yılında 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Hem erken tanı yöntemleri hem de tedavi süreçlerinde kaydedilen gelişmeler, meme kanseriyle mücadelemizi güçlendirse de ilk adımı bireylerin atması gerekiyor. Kadınların kendi sağlıkları için harekete geçmesi ve aile üyelerinin de bu konuda farkındalık sahibi olarak annelerini, eşlerini teşvik etmesi çok önemli.”

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