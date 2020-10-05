2004 yılından bu yana meme kanseri hakkındaki farkındalığı artırmak, erken teşhis ve tedaviyi desteklemek amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve Türkiye’de meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Ay boyunca gerek sivil toplum kuruluşları gerekse Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir.

Her yıl daha fazla kadına ulaşılması hedefleniyor

Kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmeleri adına yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmaları ve kendi kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri büyük bir önem taşımaktadır. “Pembe Kurdele” hareketi kapsamında gerçekleştirilen “Kontrol Sende” projesini MEMEDER’in iş birliğiyle bu yıl 7.kez hayata geçiriliyor. Son 3 yılda tüketicilerin de desteğiyle toplam 30.000 kadını meme sağlığı konusunda bilgilendirdi. 12.303 kadına meme kontrolü ve mamografik tarama yapılmasını, 89 kadına biyopsi yapılmasını sağlayan projede, teşhis konan 52 kadına da tedavileri boyunca destek verildi. Bu yıl ise toplam 10.000 kadına ulaşmayı hedefliyor.

Tüketiciler pembe kurdeleye destek paketleriyle projeye destek oluyor

Türkiye’de 7 yıldır meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için çalışmalar yürüten ve kadınların hayatında önemli değişimler yaratmayı hedefleyen Nesfit, “Kontrol Sende” diyerek satışa sunduğu Pembe Kurdeleye destek paketleriyle tüketiciler adına MEMEDER’e bağış yapıyor. Paketlerden elde edilecek gelirle meme sağlığını bilinçlendirme çalışmalarında, bu yıl 10.000 kadına ulaşılması hedefliyor.

Türkiye’de her 9 kadından biri meme kanseri

Ülkemizde meme kanseri sıklığının son 20 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğini belirten MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, bu artışın devam edeceğini öngördüklerini söylüyor. Prof. Dr. Özmen, günümüzde bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarının erken teşhis imkânı sağladığı için büyük önem taşıdığının, Türkiye’de meme kanseri sıklığı hızla artarken bu konuda farkındalık oluşturulamamasının hastalığın geç teşhis edilmesine neden olduğunun altını çiziyor. Günümüzde bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarıyla erken teşhis imkanının arttığını, MEMEDER’in de meme sağlığını bilinçlendirme çalışmalarında etkin rol aldığını vurgulayan Prof. Dr. Özmen, MEMEDER’in bugüne kadar yüzlerce kadına erken meme kanseri tanısı koyduğunu, böylelikle sağ kalım şansının artırılmasında önemli bir katkı sağladığını söylüyor.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.