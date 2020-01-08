Memedeki yağ oranı bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Cinsel Davranış Arşivleri Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 400'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre büyük göğüsleri olan kadınlar daha küçük göğüsleri olan kadınlardan iki kat fazla soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlıkları yaşıyor.

Araştırma sonuçları saçma gelebilir ancak bunu destekleyen birçok görüş mevcut Çalışmada, 400'den fazla hastaya son üç yılda ne kadar soğuk algınlığı ve gripten muzdarip oldukları soruldu. Yanıtlar bir araya getirildikten sonra araştırmacılar "meme büyüklüğünün solunum yolu enfeksiyonları ile pozitif ilişkili olduğu" sonucuna vardı.

Memede yağoranı arttıkça bağışıklık sistemi zayıflıyor

Bulguların arkasındaki bilimsel mantık, memelerde bulunan yağın aslında bireyin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmalarını zorlaştırdığıdır.

Büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyor

Buna ek olarak, memedeki yağ hücrelerinde bulunan ve vücudun hastalıklarla savaşma yeteneğini azaltabilen bir hormon olan leptin sonucunda daha büyük göğüslere sahip olan kadınlar küçük olanlara göre daha sık soğuk algınlığına maruz kalacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, leptin yağ hücrelerinden üretilir ve üretilen miktar bir kişinin genel vücut yağ yüzdesi ile doğrudan ilişkilidir. Leptin ayrıca, yemeyi ne zaman bırakacağını beyne bildirmekten, beynin bireyin iştahını kontrol etmesine ve gün boyunca enerji tüketimini düzenlemesine yardımcı olur.

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