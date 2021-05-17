Siyaset Memleket Partisi resmen kuruldu! Yönetimindeki isimler belli oldu…

Memleket Partisi resmen kuruldu! Yönetimindeki isimler belli oldu…

Siyaset

Memleket Partisi resmen kuruldu! Yönetimindeki isimler belli oldu…

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, partisinin kuruluş başvurusunu yaptı. Partinin sözcüsü CHP'den istifa eden Gaye Usluer oldu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:26 Son Güncelleme:
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CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşti.

Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na gelerek yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.

Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne kısa süre önce CHP’den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından alınan kararları ve Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmelerini açıkladı.

PARTİDE KİMLER VAR?

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.

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