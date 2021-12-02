Memleket sözleri! Anlamlı ve özlem içeren memleket sevdası sözleri

Kişi nereye giderse gitsin içinde bir tutam memleket taşır. Yüreğinin en gizli köşelerinden memleketinden bir parça yer alır. Aynı zamanda kimileri için memleket sevdası öyle büyük bir aşk ateşi ile yanar ki gerektiğinde değil elini taşın altına koymak, canını hiçe saymak bile vız gelir. İşte, memleket sözleri arayanlar için anlamlı ve özlem içeren memleket sevdası sözleri…

ANLAMLI VE ÖZLEM İÇEREN MEMLEKET SEVDASI SÖZLERİ

Beni buradan al, yanına koy. İnsan, memleket hasreti çekiyor... - Oğuz Bal

Bir insanı sevmeyi bilmeyen memleket sevmeyi bilmezmiş...

Sen memleketim kadar güzelsin ve güzel kal. Nazım Hikmet Ran

Gurbette memleket hasreti, burada senin hasretin... Gurbet içinde gurbeti yaşıyorum...

İnsanın belli bir yaşa geldikten sonra doğduğu evine, köyüne, memleketine gitmesi çok farklı bir duygu. O evde uyumak ise tarif edilemez.

Bu memleketin sahibi ve toplumumuzun asil unsuru köylüdür. Atatürk

İnsan doğduğu yeri özlemez mi? Ben özlüyorum. Bazen en yüksek tepesinden memleketimin şiir gibi serpilmiş manzarasına sarılmak istiyorum.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Göründü memleketin iç yüzü, çöktüyse temel. Şimdilik harice karşı yüzümüz olsa dahi yüzümüz yok bakacak kabrine ecdadımızın. Tükürür zannederim çehremize, vatanın tarihi. Neyzen Tevfik

Memleketimi seviyorum: Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. Nazım Hikmet

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand

Yardan ayrılmak ne zormuş, gurbet yardan daha zormuş.

Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. (Said Nursi)

Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir sevgilim!

İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan. Ama biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen, burası Dünya’nın en güzel yeridir. Ama Dünya’nın en güzel yerini sevmezsen, orası Dünya’nın en güzel yeri değildir. (Altan Erkekli Vizontele Filminden)

Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. (Charles Dickens)

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. (William Shenstone)

Memleket isterim; ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim; yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Akşamlar ömrümüzün garip yükü.. Havada gurbet sürgünü türküler. Herkes kendi yalnızlığında yitik…

Adım adım uzaklaşıyorum şehrimden… Gurbet görünür uzaktan… Sıla ha kayboldu, ha kaybolacak… Yolculuk var ey! Gönlüm; Kim bilir hangi şehir yanacak…

Mesele Türk, Kürt, Laz, Çerkez olmak değildir. Mesele ekmeğini yediğin memlekete ihanet etmemektir.

Bu memleket tarihte Türk’tü, o halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Atatürk

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. Rıza türel.

Bugün hava memleket gibi kokuyor burnuma.

Gurbet elde garip kaldım ağlarım. Ateş aldım yüreğimi dağlarım. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu.

Benim canım memleketim seni özlemedim diyen yalan söyler, senin suyunu kana kana içmedim diyen susuz kalır.

Bugün günlerden memleket, bugün özlemlerden hep tüten yine memleket.

Sonbahar gelmiş memleketime ağaçlar yapraklarını dökmüş, çiçekler son çiçeklerini de bir gayret açmış, memleketim artık uzun bir sessizliğe gömülmüş.

Bir gün bu memleketin yanağına öpücük, başucuna da bir not bırakıp gideceğim. Notta şunlar yazılı olacak: Öyle güzel uyuyordun ki, uyandırmaya kıyamadım. Aziz Nesin

Ne zaman bitecek bu gurbet ne zaman dinecek bu memleket hasreti. Ah be güzelim ne zor şeymiş gurbet ellerde kalmak.

Memleket değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. Montaigne

Şimdi daha iyi anlıyorum ki, nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde yanmak gibi bir şey, seni severken senden uzakta olmak…

Hangi memlekette erkekler, kadın yardımını küçük görmüşlerse, o memleket mahvolmuştur. Kemal Tahir

Memleket ne zaman düzelecek sorusunun cevabı çok basit: Kitap okuyanların sayısının, Survivor izleyenlerin sayısını geçtiği zaman. Anonim

Ömrüm “memleket yıkılıyor” teranesini dinlemekle geçti, memleket filan yıkılmadı ama nedense yıkılan hep memleketin çocukları oldu. Dücane Cündioğlu

Sokak lambaları karartıyor şehrimi, gel de güneş doğsun memleketime...

Yürek bizim, yollar bizim, saz bizim, şu dağlarda ala çiçek yaz bizim. Boydan boya bu memleket bizim. Turgut Uyar

Senin gözlerin benim en sevdiğim renk. Koca bir gökyüzü, uçsuz bir deniz. Memleketim gibi kalabalık, karmakarışık...

Derler ki, sığındığın gönül, memleketindir. Didem Madak

Bazı şeyler unutulmaz işte. Doğduğun yer misal. Azıcık büyüdüğün, azıcık hatırladığın yer bile... - Çağan Irmak

İnsanın belli bir yaşa geldikten sonra doğduğu evine, köyüne, memleketine gitmesi çok farklı bir duygu. O evde uyumak ise tarif edilemez...

Beni buradan al, yanına koy. İnsan, memleket hasreti çekiyor. Oğuz Bal

Ne zaman memleketimi düşünsem, sürü sürü kuşlar havalanıyor içimden.

Uzaklardayım. Ben bende değilim ki. Ya beni sararsa memleket hasreti? Ahmet Kaya

Bahar gelir memleketime. Ve aklım; seninle ıslandığım yağmurda kalır hep.

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. Rıza Türel

Gurbet elde garip kaldım ağlarım. Ateş aldım yüreğimi dağlarım. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu.

Benim köylüm benim vefalı anam benim pamuklara sardığım sevdiceğim. Hepsi memleketimde özlem hasret saatlerindeler.

Vatan aşkını artırmak için en emin yol bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Memleketimi seviyorum: Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. (Nazım Hikmet)

Memleketi olmayan adamın romanı edebiyatı zorlamaz. Özellikle romancının mutlaka bir toprağı olmalı. Sadece romanda değil, her sanat dalında çalışan her sanatçı için bir memleket lazım. Çünkü o toprağın kültürüyle büyüyor insan, o toprağın kültürüyle yoğruluyor sanatçı. Toprağından kopuk olursa romancı, yazamaz. (Yaşar Kemal)

Sıkılıyorum, boğulacak gibi, ölecek gibi sıkılıyorum. Memleket şimdi bomboş… (Reşat Nuri Güntekin)

Bugün günlerden memleket, bugün özlemlerden hep tüten yine memleket…

Fakirsiz memleket yoktur, zengin memleket ona derler ki fukarasını (fakirlerini) saklayabilir. (Cenap Şahabettin)

Ne tuhaf bir memleket şu Afrika! (Paulo Coelho)

Ah şu eller gurbet eller.

Hangi memlekette, erkekler, kadın yardımını küçük görmüşlerse, o memleket mahvolmuştur. (Kemal Tahir)

Geçiverdi sayılı günler Yarın çekip gideceğim Bir gözüm gördü seni Bir gözüm görmedi daha Yaklaştıkça uzayan yollar Dökülsün peşimden sular İki ileri bir geri gidiyor adımlar Özleminin bile tadı var Memleketim, memleketim.

Bu Vatanın toprakları hepsi birbirinden ayrı güzeldir. Ama benim memleketim de Atamın doğan ayrıcalıklı sülyeti bambaşka güzeldir.

Siz hiç memleket hasretiyle yandınız mı? O beğenmediğiniz sıcakkanlı insanların sesini hiç özlediniz mi? Memleket ah memleket çok özledim seni.

Kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur… Çünkü Vallahi Billahi gurbet çok zordur…!!!

Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. (Ahmet Ümit)

Bu memlekete batar diyenler batar gider ama bu memleket asla batmaz.

O çiçekti hain eller kuruttu, Şehid edip omuzlarda yürüttü, seni zindan beni gurbet çürüttü O toprakta, sen zindanda, ben sürgün.

Kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur… Çünkü Vallahi Billahi gurbet çok zordur…!!!

Havasına suyuna taşına toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim ezilir yanar içim bir başkadır benim memleketim.

Gece olunca çöker hasret çöker özlem Sızlar kalbin Beklersin öylece Sabah olmasını Sayarsın şafakları Geçmez günler Havadan mı karadan mı Seçersin sozlervadisi.com bir yol Varmak için Sılaya… Kısmet olur mu kavuşmak Bilemezsin…

Ülkemin en güzel toprağıdır memleketim!

Kör olasın sen gurbet, sılaya hasret koydun.

Bu memlekete batar diyenler batar gider ama bu memleket asla batmaz.

Anlamlı Memleket Sözleri

Gurbet acı gelir sözlerime, dayanamaz oldum hasretine.

Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık.

Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir sevgilim!

Bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken ve bu kadar hüzünlüyken memleketim başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben, olamam bir aşkın kölesi benim derdim memleket meselesi…

Göründü memleketin iç yüzü, çöktüyse temel. Şimdilik harice karşı yüzümüz olsa dahi yüzümüz yok bakacak kabrine ecdadımızın. Tükürür zannederim çehremize, vatanın tarihi. Neyzen Tevfik.

Yardan ayrılmak ne zormuş, gurbet yardan daha zormuş.

Dağları güzel, ırmakları güzel, insanı bir başka güzel canım memleketim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Ne zaman memleketimi düşünsem sürü sürü kuşlar havalanıyor içimden.

Memleketin sevgisini bilmek için bir süre yabancı memlekette kalmak yeterlidir.

Doğup büyüdüğüm yerler geliyor gözlerimin önüne, hep diyorum gideyim bir kere memleketime ama olmuyor zaman yetmiyor, işler bitmiyor.

Sana hep şiirler yazdım uzaktan ben, sende doğdum ama seni hep uzaktan sevdim be güzel memleketim.

Bir kuş olsam uçsam buradan çok uzaklara memleketime gitsem, sarılsam sevdiklerime, dindirsem özlemimi, dolaşsam köyümü kentimi.

İnsan memleketini özlemez mi, özler hem de çok fena özler, suya hasret kalmış gibi, uykusuz geceler sonrası uykuyu arar gibi özler.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değil. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.

Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. Ahmet Ümit

Bir ay doğar Pasin'den ekmek gibi. Çal İkramı, yürek bizim, yollar bizim, saz bizim. Şu dağlarda ala çiçek yaz bizim. Boydan boya bu memleket bizim. - Turgut Uyar

Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır.

Mektupla derdimi anlatamayacak kadar, memleketime ve insanlarıma sevdalı, hayran ve öfkeliyim. Bu bahis burada bu kadarcıkla kalsın... - Nazım Hikmet Ran

Bu memlekete batar diyenler batar gider ama bu memleket asla batmaz.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. Hz. Ali (r.a.)

Siz hiç memleket hasretiyle yandınız mı? O beğenmediğiniz sıcakkanlı insanların sesini hiç özlediniz mi? Memleket ah memleket çok özledim seni.

Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var, canıma ciğerime dek işlemiş. Bedri Rahmi Eyüboğlu

MEMLEKET SÖZLERİ

Sen ki memleket kurmuşsun içimde, o memlekette nefes almak ne haddime! Zabit Karaköse

Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Cahit Sıtkı Tarancı

Memleket hasreti diye bir duygu vardır. Ey Beytü’l Makdis, sen hasretten de öte ‘duâ’sın benim için.

Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens

Bir memleket halkının sağlığı hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand

Ne zaman memleketimi düşünsem sürü sürü kuşlar havalanıyor içimden.

Bir yanım sıla, bir yanım hasret olmuş. Şu İstanbul memleketim mi, yoksa bu mudur gurbet?

Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir sevgilim!

Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Ahmed Arif

Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır. Atilla İlhan

Derler ki; sığındığın gönül, memleketindir. Didem Madak

Başka türlü bir şey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta benzer; Burası gibi değil benim memleketim, Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava; Rengi başka, tadı başka. Can Yücel

Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. Konfüçyüs

Bir kuş olsam uçsam buradan çok uzaklara memleketime gitsem, sarılsam sevdiklerime, dindirsem özlemimi, dolaşsam köyümü kentimi.

İnsanın belli bir yaşa geldikten sonra doğduğu evine, köyüne, memleketine gitmesi çok farklı bir duygu. O evde uyumak ise tarif edilemez.

Bu memleketin sahibi ve toplumumuzun asil unsuru köylüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Gurbet ayıramazdı bizi Sensizliği yaşarken seninle Sabrın pençesiyle kırdım ülfeti Zira alışamazdım Gözümü kapattığımda seni görmemeye.

Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır. Atilla İlhan

Bugün hava memleket gibi kokuyor burnuma.

Ne zaman memleketimi düşünsem, sürü sürü kuşlar havalanıyor içimden.

Göründü memleketin iç yüzü, çöktüyse temel. Şimdilik harice karşı yüzümüz olsa dahi yüzümüz yok bakacak kabrine ecdadımızın. Tükürür zannederim çehremize, vatanın tarihi. Neyzen Tevfik

Memleket gençlerin omuzlarında yükselir. Aziz Nesin

İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Atatürk

Memleketim: Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya, kurşun kubbeler ve fabrika bacaları benim o kendi kendinden bile gizleyerek sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir. Nazım Hikmet

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. (Necip Fazıl Kısakürek)

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. (George Sand)

Gecenin zifiri örter tenimi Yıldızlar karışır terime Gözümde şavkı dolunayın Uzakların türküsü dolanmış dilime Köz olur ciğerde… Öyle bir yangın ki, şu gurbet Hasretin duman bedenimde…

Bülbül gibi hasret ettin gülüne Neden attın beni gurbet eline? Bağla yâr canımı, zülfün ’ teline Garib’in kapına kuldur; ey güzel.

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. Necip Fazıl Kısakürek

Benim halim memleketin hali. Can Yücel

Yardan ayrılmak ne zormuş, memleketten ayrılmak yardan ayrılmaktan daha da zormuş.

Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır. Atilla İlhan

Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, beni köyümün en güzel yerinde ağırlasınlar, beni bir daha gurbete yollamasınlar.

Yüreğim memleket hasreti ile yanıyor, o sıcakkanlı çay muhabbeti yapan insanları özledim. Ben seni çok ama çok özledim memleketim.

Zihnin açıksa, gözlerin kapalı da olsa görürsün; zihnin kapalıysa gözlerin açık da olsa görmezsin! Mehmet Murat İldan

Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir memleketim.

Gurbette hasret kaldım gülen gözlerine hasret kaldım sıcacık nefesine nasıl özledim seni bir bilsen hasretim senin her şeyine bir tanem.

Heyhat! Zavallı boş gezenler! Dedi, memleket ilim istiyor. Siz hala sürtmek, dolaşmak sevdasındasınız. Ömer Seyfettin

Vatan gayretli insanların omuzları üzerinde yükselir! - Tevfik Fikret

Senin olmadığın her yer gurbettir bana Bitanem.







