Memnun sigortalı: 'Kazada aracım pert oldu, sigortacım hep yanımdaydı'

Ahmet Çağatay, 68 yaşında emekli bir makine mühendisi. Kendisini haber yapma nedenimiz ise ‘memnun sigortalı’ olması. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenen Çağatay, başta araç sigortaları olmak üzere konut sigortası ve sağlık sigortası dahil sigortayı günlük hayatında sıkça kullanan bir tüketici. “Sigorta yaptırarak hayatta karşılaşacağım riskleri azaltıyorum” diyen Çağatay, son yaşadığı bir olay sonrası ise sigortanın önemini bir kez daha yaşayarak öğrendi.

Şemsiye Dergisi’nde yer alan habere göre Çağatay, emekli olduktan sonra iş hayatına devam ediyor. Kayseri’de bodur elma üreticiliği ve soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Çağatay, kendisinin başından sigorta ile ilgili geçen bir olayı ise şöyle anlattı:

“Trafikte seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldığım için büyük bir kaza geçirdik. Eşimin kemeri yoktu. Benim ise kemerim vardı. Araçtan sağlam çıktım. Ama eşimin kırıkları vardı. 8 gün hastanede tedavi gördük. Kazadan hemen sonra acentemi aradım. Kendisi bizimle yakından ilgilendi. Arabayı yedi emine teslim etti ve işlemleri yaptı. Yedi eminden aracın alınması, servise teslim edilmesi aşamasında acentem hep yanımdaydı. Araç için tarafıma ödenecek fiyatın yükseltilmesini istedim. Çünkü aracım bir yaşındaydı. Sigorta şirketimiz AXA Sigorta isteğimizi kabul etti. Ödemeyi almam da çok uzun sürmedi. 1 ay dolmadan hasar ödememi aldım"

Teşekkür mektubu

Ahmet Çağatay, eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrasında sigorta şirketine teşekkür mektubu yazdığını da söyledi. Çağatay, “Acentem ve AXA Sigorta beni çok memnun etti. Sigorta boyutunda hiç sıkıntı yaşamadım. Nasıl ki şikayetlerimizi dile getiriyorsak, memnuniyetimizi de ifade etmemiz gerektiğini düşünerek AXA Sigorta’ya teşekkür mektubu gönderdim” değerlendirmesini yaptı.



