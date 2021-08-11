Memur alımları 2021: Hangi kurum kaç personel alacak? İşte devlet memuru alımı ilanları
Memur olmak isteyen pek çok kişi devlet memuru alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu çerçevede Devlet Personel Başkanlığı tarafından hemen her gün yeni ilanlar yayımlanıyor. Ağustos ayı için de başkanlık tarafından yeni memur alım ilanları yayımlandı. Peki, hangi kurum kaç personel alacak? İşte ayrıntılar…
11 Ağustos 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Devlet Personel Başkanlığı, devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olarak çalışmak isteyenler için devamlı yeni kadrolar açıyor. Kimi memur alımlarında KPSS şartı istenirken, bazı kurumlarda belirtilen özellikleri taşıyan adaylar işe alınıyor. 2021 Ağustos ayında yayımlanan son memur alımı ilanlarında ise belediyelerden İletişim Başkanlığı’na kadar pek çok kurumda istihdam edilmek üzere personel alınacağı bilgisi paylaşıldı. İşte, memur alan kurumlar ve ilanlara ilişkin ayrıntılar…
AĞUSTOS 2021 DEVLET MEMURU ALIMI İLANLARI
- Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı: 80 personel
- Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı: 6 personel
- İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı: 2 personel
- Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı: 3 personel
- Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı: 6 personel
- Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı: 12 personel
- Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı: 1 personel
- Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı: 15 personel
- Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı: 110 personel
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı: 30 personel
- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı: 5 personel
- Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım: 70 personel
- Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım: 70 personel
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı: 10 personel
- İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı: 22 personel
- Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı: 23 personel
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