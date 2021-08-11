Devlet Personel Başkanlığı, devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olarak çalışmak isteyenler için devamlı yeni kadrolar açıyor. Kimi memur alımlarında KPSS şartı istenirken, bazı kurumlarda belirtilen özellikleri taşıyan adaylar işe alınıyor. 2021 Ağustos ayında yayımlanan son memur alımı ilanlarında ise belediyelerden İletişim Başkanlığı’na kadar pek çok kurumda istihdam edilmek üzere personel alınacağı bilgisi paylaşıldı. İşte, memur alan kurumlar ve ilanlara ilişkin ayrıntılar…

AĞUSTOS 2021 DEVLET MEMURU ALIMI İLANLARI