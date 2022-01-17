Memur ve emekli memur maaş zammı, 2021 Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 2022 yılının ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 25,47 oranında zam yapılacak. 2022’nin ilk 15 günü için oluşan memur ve emekli memur maaş zammı farklarının ne zaman ödeneceği ise merakla bekleniyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli memur maaş zam farklarının normal şartlarda zamlı maaşlarla birlikte 15 Ocak’ta ödenmesi bekleniyordu. Ancak Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını da içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda gecikince ödemeler beklenen tarihe yetişemedi.

AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti. Bu açıklamalar eşliğinde memur ve emekli maaş zam farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Ancak en uzak ihtimalle zam farklarının 15 Şubat’ta ödeneceği, fakat yapılacak yeni düzenleme ile bu tarihin öne alınabileceği de konuşuluyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklilerine zamlı maaşlar 17-26 Ocak’ta

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşlar 25-28 Ocak’ta ödenecek.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021 temmuz-aralık dönemi enflasyon farkı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak’ta gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7,5'e çıkardıklarını söyledi. Böylelikle memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30,5 oranında zam yapılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklaması ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2022 yılının ilk 6 ayı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25,47 oranında zam yapılacak.