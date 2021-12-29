Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de cımbızlama bir hastalık haline dönüştü. Bir bakıyorsunuz bir cümleyi almış bunu kullanıyorlar. Bunu hastalıklı bir şekilde ortaya sürmek, hastalık diyorum buna. Sosyal medyada kim olduğunu belli olmayan birileri, hakaret ediyor, cımbızlama yapıyor buradan algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Bugün Merkez Bankası 12 Lira olarak açıklamıştı. Artık insanlar dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacak. TL mevduat sahipleri koruma altında, yükselişten etkilenmeyecek. 18 liraya giderken ki rakamlar sürekli değişti ve yukarı doğru değiştir.

"20 ARALIK GECESİ KURA HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMADI"

Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar. Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. "Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur." derdi.

"PSİKOLOJİK HARP UYGULADILAR"

Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep şunu söyledik. Tamamen psikolojik bir harp haliydi, 20 Aralık gecesine kadar.

Katar ile sahte belgeler yayınladırlar. Psikolojik harp uyguladılar. Küçük yatırımcıları döviz almayı teşvik ettiler. Küçük yatırımcı için 50 bin lira bütün varlığıdır belki de. Bunun hakkını nasıl ödersiniz.

"DÖVİZ GİDİYOR' DİYENE DAVA AÇIN"

Küçükler büyüklerinden peşinden koşup giderler. Medya kanallarında 'dolar gidiyor bir an önce gidin dolar alın' deniyorsa, bir eski Merkez Bankası başkanı 'gidin dolar alın' diyorsa... Hayatının en büyük falsosunu yaptı. Bak size klavuzluk yapanların derdi siz değilsiniz, derdi başka bir şey. Bundan keyif aldılar ve küçükleri yaktılar.

Bireysel yatırımcılara diyorum ki, ben size demedim mi bu bir köpük buna uymayın diye. Ben oyun oynamadım, sen oyun oynadın, galeyana getirdin. Kim ki sosyal medyasında size döviz gidiyor kendinize tedbir alın diyorsa gidin o kişilere dava açın.

"FAİZİN ARTIRILMAMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Dünya ekonomi modelleri sürekli olarak değişiyor. Kullanılan ekollerin hangi şartlarda, hangi sonuçlar doğuracağına dair beklentilerdir. Türkiye 2002 yılında yola çıkarken bir model çizdi ve bu model ile yürüdü. Cari açık fazla, dışardan bol bol döviz geliyordu. O dönemdeki şartlar ve beklentiler, iç dinamikler bunu gerektiriyordu. 2013 yılında Türkiye bir şeyin farkına vardı. Enflasyon düşmüş, faiz onun da altında. Şahane bir tablo var. Cumhurbaşkanımız sorunları görüyor. Rakamlar imdat demeye başlıyor. Türk liram çok değerli bir yanlışlık var. Ekonomi imdat üretim yok diye bağırıyor. En tehlikelisi çok fazla sıcak para var. Haberli gelmediği gibi, habersiz de gidiyor. Cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atmaya başlıyor. 14 Mayıs'ta söz aldım o gün dedim ki "Türkiye siyasal bağımsızlığını kazanmıştı, bugün de ekonomik bağımsızlığını kazandı." IMF'ye son taksit ödenmişti.

Ben faizin artırılmaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin en önemli markaları ile toplantı yaptım. Modelimiz bu, faiz artırımı olmayacak. Hazırlıklarınızı buna göre yapın dedik. Bankalarla toplantı yaptık. Kararlılığımızı gördüler. Biz buradan asla geri adım atmayacağız. Ekonomi yönetiminde tam bir uyum var.

Kendi kararları ile kendilerini yaktılar. Döviz alan onlar, satan onlar, durumu gören onlar. Akşam rahat uyumak istiyorsunuz kur korumalı mevduat hesabına geçin. Türkiye'de serbest piyasa koşullarından geri adım atacak hiçbir iktidar, ayakta kalamaz.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI

Bu hikaye, Türkiye'de yaşayan, bu toprakların insanlarına yönelik bir çözümdür. Türk insanı faize mi önce bakar dövize mi? Türk insanı dövize bakıyor. Madem ki dövize bakıyorsun, sana onun, bunun etkilerinden arındırılmış bir imkan vereyim diyoruz. Dövizini likidite çevirme, sana o günkü Döviz Kuru üzerinden fiyat yapalım diyoruz. 10 bin doların varsa 3 ay, 6 ay sonra 10 bin dolar garantisi verelim sana diyoruz. Doları 10 liradan aldın, 9 liraya düştüyse 10 bin dolarını yine alıyorsun.

Hazine'ye zarar veriyorsunuz diyenlere net bir soru soruyorum: 84 milyon insana dolar 1 lira artarken 450 milyar liralık bir borcu yüklemek mi iyi yoksa döviz gene yükselsin, aradaki farkı Hazine veya MB ödeyecek, bu aradaki farkı 84 milyona yüklemek mi daha iyi?

İHRACATTA YENİ REKOR PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

2022 yılına girerken Türkiye, enflasyon hariç tüm sorunlarını temizlemiş. Çok düşük bir cari açıkla giriyoruz. Bütçe açığı sınırların altında. İhracat devam ediyor, pazartesi günü bir rekor daha açıklanacak. Turizm gelirlerinde bir patlama bekleniyor. İspanya'dan fazla turist çekti Türkiye ilk kez. Yeni model ortak akıl ile ortaya çıktı. Baktık ki bu iş psikolojik harp yöntemi ile devam ediyor.

"20 ARALIK BÜYÜK BİR GECEYDİ"

Cumhurbaşkanımızın sözlerinin bittiği anda döviz hemen düşmeye başladı. Bu kadar hızlı beklemiyorduk. Muhteşem bir şey. 20 Aralık büyük bir geceydi.

"DOLARDAKİ KÖPÜK GİTMEYE DEVAM EDECEK"

Göstergeler her zaman etkiler. Köpük olduğunu çok net görüyoruz. Rakam optimal seviyesine gelecek. Uluslararası yatırımcılar, hareket alanlarını belirleyip buna göre organize olurlar. Bununla ilgili optimal seviye gelecek. Dolardaki köpük gitti, gidiyor, gitmeye devam edecek. Bizim için birinci koşul TL'nin dövize gitmemesiydi. Karadeniz dalgası gibi haşin bir dalga ile mücadele ettik.

KUR KORUMALI TL MEVDUATA KATILIM

Bugün 59,8 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda.

İnsanların size güven duyması için gözlerine bakın. Bir esnafın dükkanına gireyim gözlerinden AK Parti mi muhalefete mi oy verdiğini görürüm.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK

Yanlış yapan bizi hisseder. İzledik, ikaz ettik uyardık. Şimdi eylem zamanı. Yarından itibaren başlıyoruz. Bize ihbar geliyor. Vergi incelemesinden diğer her şeye. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliye tarafı sahaya inerse fena iner. Bu çok sert bir mücadele yöntemi.

2022 YILI İSTİKRARLI BİR YIL OLACAK

Enflasyona karşı çok sıkı bir mücadelemiz başlayacak. 20 Aralık'a kadar olan dönemde fiyatlamalar sürekli değişti. Öngörülemezlikten ötürü vadeler geri çekildi. TÜİK, fiyat sorgulaması yapıyor. Hem dijital hem fiziki ortamda yapıyor. Fiyat düzeltmeleri henüz yapılmadı. Denetimler, piyasanın tamam haklılar ben fiyatlarını çekeyim çünkü önümü görüyorum demesi çok önemli. Döviz kurundaki köpükler de gidiyor. 2022 yılı istikrarlı bir yıl olacak. 2023 yılında tek haneli enflasyon bekliyoruz. Olumlu bir kısır döngüye girdik.

Enflasyon iyi bir şey değil ama dünyaya göre şöyle bir avantajımız var. Yaşadık ve çözdük. Biz 90'lı yıllarda yaşadık. Dönemsel olarak da enflasyon yükseldiğinde nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Yazın cari fazlaya gittiğimiz bir dönem olacak.

"VATANDAŞ DÖVİZİNİ BOZUYOR"

O akşam hiçbir müdahale olmadı. Olsa bunu çıkıp söyleriz. Hayatımın en güzel gecesini yaşadım. Oturup izledik. Kur korumasına katılım katlanarak gidiyor. Şu anda vatandaş güvende, dövizini bozuyor, bu mevduattan yararlanmaya başladılar. Karşı tarafın söyleyebileceği bir argüman kalmadı ellerinde. Şimdi 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçime sağlam bir şekilde yürüyecek olmamızı hazmedemiyorlar. Erken seçim yok. 2023 Haziran'da tam zamanında seçime gideceğiz.

"YASTIK ALTINDA 5 BİN TON ALTIN VAR"

Yastık altında 5 bin ton altın var. Altınını bende saklıyorsun, ben de işletiyorum ve sana kar yapı veriyorum. Altınını bana emanet veriyorsun, istediğin zaman geri alıyorsun. Hiçbir kaybın yok. Bu yastık altındaki altınların değeri 280 milyar dolar.

MEMUR EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ NE OLACAK?

Bütçemize bakacağız, ona göre kararımızı vereceğiz. Kabinede fiyatlar verilir, maliyetler verilir. Bütçeye olan etkisi konuşulur ve Cumhurbaşkanımız kararı açıklar.



