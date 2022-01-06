Memur emeklilerinin 2022 yılının ilk yarısında alacağı maaş zammı yüzde 30,5 olarak belirlendi. Bu oranın içinde toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ek zam da yer alıyor. Yeni zamlarla birlikte, en düşük maaş artışı miktarı 999,06 TL olurken, kadro, hizmet yılı ve dereceye değişen zamlı maaşlarda en yüksek fark 2 bin 750 TL’ye ulaştı. İşte, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan müdür, şef, araştırmacı ve memur emeklilerinin maaşları…

Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan yüksek öğrenim mezunu müdür, şef, ayniyat saymanı, araştırmacı, idari uzman, tahsildar, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi, güvenlik amiri, memur, santral memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, daktiloğraf ve sekreter gibi kadrolardan emekli olanlar…

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil olan, 25 hizmet yılı bulunan ve 1. derece 1. kademeden emekli olan memur emeklisinin 2021 Aralık maaşı 3 bin 891,27 TL iken, son zamlarla birlikte aylığında bin 186,83 TL fark oluşacak ve 2022 Ocak ayı maaşı 5 bin 78,10 TL'ye yükselecek. Aynı hizmet grubunda bulunan ve 45 hizmet yılı ile 1. derece 4. kademedeki bir emelinin maaşında ise 2021 Aralık-2022 Ocak ayı arasında bin 513,08 TL maaş farkı oluşacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan hizmetli, odacı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan, aşçı, dağıtıcı gibi kadrolardan emekli olanlar…

Yardımcı hizmetler sınıfına dahil olan ve 25 hizmet yılı bulunan 1. derece 1. Kademeden bir emekli 2021 Aralık ayında 3 bin 275, 59 TL aylık alırken, bu rakam Ocak 2022’de 4 bin 274,65 TL olacak. Yine aynı gruba dahi 45 hizmet yılı olan ve 1. Derece 4. Kademedeki bir emeklinin maaşı yeni zamlarla birlikte bin 239,47 TL artacak.

Öğretim görevlisi, okutman, diğer öğretim yardımcıları (Araştırma görevlisi, uzman, uzman çevirici, eğitim öğretim planlamacıları)

Bu gruptaki emeklilerin aylıklarında ise en az bin 498,23 TL en fazla ise bin 897,76 TL zam gelecek. Böylelikle Ocak 2022’de en düşük emekli aylığı 5 bin 22,28 TL olurken, en yüksek aylık ise 8 bin 119,90 TL olacak.

Emekli müfettiş, kariyer uzmanı, kontrolör olup, 25 hizmet yılı bulunan ve 1. derece 4. kademede olan bir kişinin Ocak 2022 maaşı 2 bin 68,53 TL farkla 8 bin 850,62 TL’ye yükselecek. Bu gruptaki en yüksek maaş farkı ise 45 hizmet yılı bulunan 1. derece 1. kademedeki emeklide görülecek. Bu gruba dahil bir emeklinin 2021 Aralık-2022 Ocak ayı arasındaki fark 2 bin 468,07 TL olacak.

Gelen son zamlarla birlikte en düşük emekli ilçe belediye başkanı maaşı 8 bin 97,82 TL olurken, en yüksek emekli ilçe belediye başkanı maaşı ise 11 bin 766,73 TL olacak.