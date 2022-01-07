Çalışma hayatı boyunca kamuda memur olarak çalışan emeklilerin maaş artış oranları belli oldu. Memur emeklilerinin hizmet yılı kademesi ve çalıştıkları pozisyonlar emekli maaşlarında farklılığa neden oluyor bu da maaş artış oranlarının hesaplanmasında zorluğa yol açıyor. Posta.com.tr olarak kamuda Sağlıkçı, polis, profesör, subay ve daha pek çok alanda çalışmış emekli memurların maaş artış oranlarını ile eski ve yeni maaş miktarlarını bir araya getirdik…

Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan meslek lisesi mezunu ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı (Eczane, fizik tedavi, laboratuvar, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru, teknik hizmet sınıfında görev yapan teknisyen, laborant, teknik ressam ve diğer meslek lisesi mezunları…

Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan, 25 hizmet yılı bulunan ve 1. derece 4. kademede olan bir emekli Aralık 2021’de 3 bin 916,51 TL aylık alırken, yeni gelen zamlarla maaşında bin 194, 54 TL’lik bir artış olacak ve 2022 Ocak ayındaki maaşı 5 bin 111,05 TL’yi bulacak. Aynı hizmet sınıfında ve derecede 50 hizmet yılı olan bir emeklinin maaşı ise bin 592 TL yükselerek 5 bin 222,01 TL olacak.

Lise, dengi ve alt öğrenimlerden mezun emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcıları, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru gibi kadrolardan emekli olanlar…

Emniyet mensubu emeklilerin maaşlarında ise en az 999 TL’lik bir artış gözlenirken, hizmet yılı ve kıdem farkı nedeniyle en yüksek maaş artışı bin 320 TL olurken, bu gruptaki en yüksek maaş ise 5 bin 651,05 TL olacak.

Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan lise, dengi öğrenim mezunu şef, ayniyat saymanı, araştırmacı, idari uzman, tahsildar, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi, güvenlik amiri, memur, santral memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, daktiloğraf, sekreter gibi kadrolardan emekli olanlar…

25 hizmet yılı bulunan ve 1. derece 4. kademede olan bir emekli 2022 Ocak ayında 4 bin 325,01 TL maş alırken, aynı hizmet yılına sahip ancak 4. kademe 1. derecedeki bir emeklinin maaşı ise 4 bin 355,20 TL olacak.

Subay profesörler

30 hizmet yılına sahip bir emekli tuğgeneralin Ocak 2022 maaşı 3 bin 311,30 TL artışla 14 bin 168,08 TL olurken, aynı hizmet yılına sahip bir kıdemli albayın maaşı ocak ayında 11 bin 542,46 TL olacak.

Profesörler

Emekli profesörlerin aylıkları da dekan olup olmamasına ve bu kademede kaç yıl hizmette bulunduğuna göre değişiyor. Yeni gelen zamlarla birlikte, 25 hizmet yılına sahip bir dekan (Profesör) Ocak ayında 12 bin 916,55 TL maaş alacak. Aynı hizmet yılına sahip bir profesörün aylığı ise yeni yılda ise 10 bin 973,57 TL’ye yükselecek.