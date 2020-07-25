Memur emeklisine bayram öncesi en az 3.967 TL

Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisinin zam ve enflasyon farkı ile ikramiyesi da haftaya yatacak. Memur emeklileri doğum tarihine göre her ayın 1-5’i arasında maaşlarını alıyor. Ancak bu tarihlerde yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile yüzde 1.75’lik enflasyon farkı yatmadı. 28 Temmuz itibarıyla bunlar yatacağı gibi ağustos maaşı da erken ödenecek.

Salı günü başlıyor

Ziraat Bankası’ndan her ayın 1 ve 2’nci gününde aylıklarını alan memur emeklisine 28 Temmuz’da yani ömüzdeki salı, 3, 4, ve 5’inci gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz Çarşamba günü ödemeleri yapılacak. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Üçü bir arada ödeme

En düşük memur emekli maaşı haziranda 2.661 liraydı. Toplu sözleşme ve enflasyonla ortaya çıkan zam farkı 153 lira. Zamlı maaş 2.814 lira, ikramiye ise 1.000 lira. Zam farkı, ikramiye ve ağustos maaşı (153 TL + 1.000 TL + 2.814 TL) olmak üzere salı itibarıyla memur emeklisine toplamda en az 3.967 lira yatmış olacak.