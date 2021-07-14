Memur emeklisine fark ve ikramiye

Ancak sayıları 2.5 milyonu bulan memur emeklileri maaşlarını her zaman olduğu gibi 1-5 Temmuz’da çekmişti. Yani enflasyon ve zam farkı yansıtılmamıştı. Bu farklar yarın hesaplara geçecek. En düşük memur emekli zam farkı 255 lira olacak.

Farkın yanında ayrıca 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Böylece toplam yatacak tutar en az 1.355 lirayı bulacak.

SSK emeklileri zamlı temmuz maaş ve ikramiyelerini dün ve bugün olmak üzere 2 günde aldı. Bağkur emeklileri de 16 Temmuz Cuma günü hem zamlı maaşını hem de ikramiyesini toplu olarak alacak.

İŞTE YARIN HESABA YATACAK TOPLAM TUTARLAR (TL)